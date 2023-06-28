汐止地區某幼兒園日前爆發疑似餵藥案，一名學童尿液檢驗疑似異常，士林地檢署6月15日主動分案迅速調查，偵查結果認無人牽涉犯罪，今(28日)將全案簽結。粉專「興趣使然的路人」質疑，汐止案18日送驗連毛髮結果都出來，但5月底送驗的板橋案還沒下文，是偵查不公開嗎？PTT鄉民則虧綠營「翻車啦」、「民進黨又Lie了」、「賴清德該道歉了吧」、「最後一根浮木也沒了」、「結果是高雄真的被驗出濫用，笑死！」

士林地檢署表示，承辦檢察官為求周延及詳盡調查之能事，經家長同意採集該學童之毛髮，連同該名學童自2021年1月起平常所服用一般診所醫師合法開立之處方用藥，一併送請鑑識專業之法務部法醫研究所進行鑑驗後，經該所「液相層析串聯質譜儀（LC／MS／MS)」定性分析法進行檢測結果，送驗之毛髮及上述處方箋所示全數藥物，均未檢出Benzodiazepine（簡稱BZD、安眠鎮定藥物）及Barbiturate（巴比妥類藥物）成分。

興趣使然的路人在臉書發文提到：注意，這是比較晚發生的汐止幼兒園案，就是之前免疫法出現29ng/mL BZD被党說成29毫克的那位。所以最開始的板橋幼兒園的毛髮檢驗結果還沒出來，各位請繼續耐心等待。但是，問題來了。為什麼6/18傳出送驗毛髮的汐止幼兒園學童，現在不但BZD，連巴比妥的毛髮檢驗結果也出來了，可是五月底送驗毛髮的板橋幼兒園案，至今一個結果都還沒公佈呢？一定又是因為「偵查不公開」吧？

PTT鄉民表示「笑死，造謠黨」、「翻車啦」、「最後一根浮木也沒了」、「這党真會操作」、「不管啦～是八卦板翻車啦」、「高雄有，沒有翻車QQ」、「高雄家長倒是挺安靜的」、「哥布林成功操作」、「賴清德該道歉了吧」、「所以板橋為什麼還沒出來」、「民進黨又賴（Lie）了」、「汐止都結案了，板橋的檢調還在睡覺？」、「不管啦，給我驗到有為止」、「結果是高雄真的被驗出濫用，笑死」、「綠圾不要再煩」。