第17屆中北美洲金盃（CONCACAF Gold Cup，以下簡稱美洲金盃）已經在台灣時間6月25日點燃戰火，由於美國、墨西哥和加拿大將聯手舉辦2026年世界盃，因此2年一屆的美洲金盃也格外受到注目。從1991年的第一屆美洲金盃開始，美國就是必然的主辦國，但偶爾會與其他國家合辦，像2019年有哥斯大黎加和牙買加協力，今年則是繼2015年後，第二次與加拿大合辦。

美國與墨西哥長久以來幾乎壟斷美洲金盃的冠軍，墨西哥8次奪冠高居第一，美國7次封王緊追在後，唯一一次非美墨的決賽，是2000年由加拿大對哥倫比亞，加拿大以2：0力挫南美勁旅，為中北美洲球隊保住了冠軍獎盃。

美洲金盃與南美洲足聯舉辦的美洲盃有一個共同之處，就是會邀請外隊參賽，美洲盃從1993年開始邀請外隊，美洲金盃則是由1996年開始。去年世界盃主辦國卡達，連兩屆獲邀參賽，上屆(2021)以小組首名晉級8強，直到準決賽才以0：1敗給最終的冠軍美國。

本屆美洲金盃已進行完第一輪小組賽，當中產生了不少冷門賽果，像是衛冕冠軍美國在揭幕戰差點翻船，上半場13分鐘就被效力費城聯的牙買加後衛洛維(Damion Lowe)頂破大門，28分鐘更被判罰了十二碼，所幸效力兵工廠的門將透納(Matt Turner)奮勇撲出，最後到88分鐘才由24歲的新晉國腳瓦茲奎茲(Brandon Vázquez)替補上陣立功，驚險扳平比分。

另外，世界排名87的海地2：1擊敗世界排名61的卡達；通過資格賽才晉級的馬提尼克島以2：1戰勝世界排名75的薩爾瓦多；世界盃常客哥斯大黎加也以同樣比數不敵巴拿馬；去年殺入世界盃決賽圈的加拿大，首戰就出師不利，被瓜地洛普傷停補時追平2：2。

話雖如此，但從各國的參賽名單可以發現一些端倪，像美國和哥斯大黎加都是以培養新人為目標，美國除了替補門將強森(Sean Johnson)和後衛艾倫.隆恩(Aaron Long)外，都是30歲以下的年輕球員，其中更多達9人在21歲以下；哥斯大黎加有35歲的博格斯(Celso Borges)、沃斯頓(Kendall Waston)和30歲的坎貝爾(Joel Campbell)三名老大哥壓陣，但同樣有6名21歲以下新秀。加拿大也非世界盃主力班底，像喬納森.大衛(Jonathan David)、阿方索.戴維斯(Alphonso Davies)和拉林(Cyle Larin)等好手都缺陣。

向來重視美洲金盃的墨西哥則不為所動，依然派出強陣應戰，包括五屆世界盃的老門神奧喬亞(Guillermo Ochoa)，還有13名球員是去年世界盃的陣容，包括後防主力加拉多(Jesús Gallardo)、蒙德斯(César Montes)和桑切斯(Jorge Sánchez)，中前場的阿瓦雷斯(Edson Álvarez)、查維茲(Luis Chávez)、皮內達(Orbelín Pineda)和亨利.馬丁(Henry Martín)等，可說是對冠軍志在必得。墨西哥首戰也以4：0強勢戰勝宏都拉斯，去年世界盃入選但沒有上過場的羅莫(Luis Romo)獨中兩元，查維茲和皮內達各有一球進帳，加拉多和馬丁則各有一次助攻，可見幾乎以世界盃原班人馬征戰美洲金盃的墨西哥，有絕對的實力追逐隊史第九次的冠軍獎盃。