曾執導《星際特攻隊》、《自殺突擊隊》的鬼才導演詹姆斯岡恩(James Gunn)，去年接任DC影業執行長，與製片彼得沙佛朗主導DC新宇宙計畫，第一階段的首部電影便是《Superman: Legacy》，今(28日)男、女主角的選角作業已告一段落，確定由29歲新生代男星大衛科倫斯韋(David Corenswet)搭檔瑞秋布羅絲娜漢(Rachel Brosnahan)主演，也意味2011年多次飾演超人的亨利卡維爾正式下台一鞠躬。

詹姆斯岡恩先前透露《超人》劇情將聚焦在「超人」克拉克肯特早期來都市的生活，盼能夠找較為年輕的演員，日前已敲定接班人，以《紙牌屋》、《好萊塢》等劇集走紅的29歲大衛科倫斯韋雀屏中選，飾演超人女友「露易絲蓮恩」的演員，則是以《漫才梅索太太》摘下金球獎視后的32歲瑞秋布羅絲娜漢，詹姆斯岡恩也在推特轉貼相關報導，親口證實此事，令影迷驚喜不已。

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

事實上，亨利卡維爾(Henry Cavill)曾在電影《黑亞當》的片尾彩蛋環節，重新穿上超人的紅色披風，掀起一陣討論，他也在受訪時談到5年前飾演超人，對演員生涯帶來了很大的幫助，也非常懷念，至今盼望能夠再度飾演超人，不過詹姆斯岡恩卻拒絕了他，讓他無奈地說：「高層換血時，決定換人演是常有的事，這就是人生，也祝福他們。」

而後來有幾位接任演員人選備受討論，包括《X戰警》的尼古拉斯霍特(Nicholas Hoult)、《高校18禁》的英國男星雅各艾洛迪(Jacob Elordi)，以及《牧師神探》湯姆布里特尼(Tom Brittney)等人，其中以大衛的呼聲最高，最後也當上男主角，成為他首部參與商業大片的作品，至於瑞秋布羅絲娜漢則是打敗《性愛自修室》艾瑪麥基(Emma Mackey)、《柏捷頓家族：名門韻事》菲比迪妮佛（Phoebe Dynevor）等人，順利得到角色。