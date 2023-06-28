唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，唐美雲（左）與唐文華（右）跨界合作再度同台，重新詮釋諸葛亮與劉備的內心世界。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，劇中唐美雲以另類的方式詮釋諸葛亮初出茅廬的心情。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，唐美雲（左）與唐文華（右）跨界合作再度同台，重新詮釋諸葛亮與劉備的內心世界。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，國光劇團當家老生唐文華飾演劉備。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，劇中以較少人注意的「政二代」諸葛瞻（中）及劉禪（左）的角度去重新詮釋歷史。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，「人間國寶」小咪老師飾演劉禪。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，「永遠的娘子」許秀年帶領中生代優秀演員共同演出。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」，許秀年（左起）、唐文華、唐美雲、小咪共同帶領中生代優秀演員與劇團青年生力軍演出。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團創團至今26年，秉持將傳統戲曲提昇至精緻藝術的層面的精神，年年推出新作，今年以將於6月29日至7月2日在國家戲劇院世界首演的「臥龍：永遠的彼日」開創新局，2度攜手國光劇團當家老生唐文華，以歌仔戲重新詮釋「三國戲」。

本劇於啟售後1週票房便達6成，更於演出前1個月累積超過9成，可見唐美雲歌仔戲團的作品，已成為新舊戲迷每年必朝聖的重要盛事。 唐美雲歌仔戲團「臥龍：永遠的彼日」將在本週正式與觀眾見面，舞台上將呈現諸葛亮與劉備、諸葛瞻與劉禪2組歷史人物，故事交錯進行的平行時空，隨著劇情發展，抽絲剝繭諸葛亮的內心世界。更將格局拉遠，除君臣、父子情外，

過去較少關照諸葛亮與黃夫人相敬如賓的夫妻情會如何詮釋，也是亮點之一。回應票房告捷的好消息，唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲開心表示：「這對現在沒日沒夜排練的團隊絕對是一劑強心針，讓我們接下來的每一步都更有信心，而且我想強調，歌仔戲是一件很時尚的事情，如果還沒看過就落伍了!」 有別一般歌仔戲的排練模式，唐美雲歌仔戲團的排練現場除了導演和演員，包括編劇、編腔都會全程參與，才能在發現盲點時隨時討論與調整。

多次為唐美雲歌仔戲團量身打造戲劇的劇作家陳健星，也分享參與排練後，劇本中調整幅度最大的片段：「下半場有一場雙唐對手的重頭戲，原本是劉備、諸葛亮各自表述，唱段安排比較抒情，但導演希望換個方式呈現，最後唱詞幾乎重寫，曲調改為節奏緊湊的「十一字都馬」、「快七字」，讓整場戲張力十足，而且雙唐表演能量勢均力敵，看得實在太過癮!」 繼「冥遊記—帝王之宴」唐美雲與唐文華跨界合作大獲好評後，2位戲曲巨匠再度同台。

被問到排練時2人是否有相互尬戲的火花，唐文華笑稱：「我是非常尊敬唐美雲老師的，實際上每次聽她唱戲都有種耳朵戀愛的感覺，反而會讓我分神呢！」唐美雲則說：「唐文華老師是非常認真專業的演員，劇本上密密麻麻的筆記只有他自己看得懂，每每和唐哥 一起表演都是享受。」

本劇參演名角不只如此，還有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪，共同帶領中生代優秀戲曲演員，與劇團青年生力軍。製作團隊更是華麗，除傳藝金曲獎雙金編導組合陳健星、戴君芳外，包括侯孝賢御用藝術指導、金馬獎常客黃文英擔任服裝設計，國立台北藝術大學戲劇學院院長王世信擔任舞台設計，前太陽劇團舞者張逸軍擔任舞蹈設計等，強強聯手鉅獻唐美雲歌仔戲團年度新作。

「臥龍：永遠的彼日」中的「彼日」指的是諸葛亮應劉備之邀輔佐大漢，改變2人的一生及三國局勢的那一天。本劇雖取材自歷史，但觀眾可以期待戲裡的歷史人物們，如何被塑造成有血有肉的個體，在觀看歷史如何推進的同時，也許會意外發現，我們跟這些人物竟有近似之處。

編劇陳健星提到：「這齣戲除了能看見家國天下，亦能看見個體生命。期待觀眾從諸葛亮與諸葛瞻這對父子檔的故事中，回顧自我生命經驗，也許能夠激發出人與人間的情感連結與互動模式的新思考。」