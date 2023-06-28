温昇豪帥氣現身首映會，與他片中「魯蛇」模樣大相逕庭。（陳俊吉攝）

導演張書瑋攜演員温昇豪、邵雨薇、陳澤耀、陳少卉出席《我和我的賽車老爸》台北電影節世界首映，聊到近期「＃Me Too」事件，温昇豪為人父育有1女，放話女兒有很多叔叔伯伯照看，會把小孩保護得好好的，至於如何自保？他說：「盡量不要去危險的地方，第六感感知要打開，現在資訊發達，知道某些人有問題就不要接近。」

另温昇豪曾跟宥勝合作過電影《犀利人妻》，問他有無關心宥勝近況，温昇豪表示兩人只是工作上的同事，私底下就是各過各的生活。邵雨薇入行也10年以上，是否經歷過職場性騷？她說因為自己個性慢熟，聚會常常不會出席，如果要去，就會找可以信賴、能載自己的人，不然就乾脆不喝酒。

温昇豪在片中演出拉力賽車領航員，搭檔車手陳澤耀跑梅山36彎，温昇豪回憶當時跑山暈車暈超慘，好幾次都想吐喊停休息，本身就是專業賽車手的陳澤耀，也誇温昇豪很懂車，温昇豪坦承在安全合法的環境中，自己也喜歡開快車，而且擁有超跑坐駕。邵雨薇過去也演過車手，但這次扮演陳少卉的老師，沒有飆車戲，笑說：「帶陳少卉搭公車算嗎？」