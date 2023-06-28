華航積極布建綿密航網，新闢宿霧、清邁及峴港等航點，7月將開航台北-布拉格新航線，長程歐、美、澳客運航班已回復疫前規模，預期下半年市場需求回升更顯著，整體班次數將達疫前約8成。

據統計，全台飲料店家數突破2.2萬家，人手一杯手搖飲已成台灣獨特風景。華航以「茶」為主軸，結合五桐號熱銷人氣茶飲，研發茶香風味系列甜點，首波自7月1日上線，桃園出發長程航線豪華經濟艙提供法式著名甜點「可可柑橘馬卡龍」，經濟艙則推出經典甜點「達克瓦茲」，短尾矮袋鼠造型，好吃又好拍，適合在機上留下網美風格照。

最熱門的日韓航線經濟艙旅客，可品嚐法式甜點「香檸蜂蜜瑪德蓮」、濃郁茶香的「伯爵莎布蕾」，及五桐號夏季限定飲品特製、吃的到Q彈小晶球的「芒果甘露雪酪冰淇淋」，也將在其他區域航點的經濟艙帶來甜蜜風情。

另外，台北松山、高雄出發的旅客，從8月開始可享用獨特的「珍珠奶茶棉花糖Q餅」，口感鬆軟Q彈不黏牙，就像真的在喝珍奶。

華航也將五桐號暢銷飲品帶上高空招待旅客，桃園出發航線全艙等可享用機上獨家「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」，茶香略帶微甜不膩的果香，清新口感如香檳；8月起琉球、香港及上海等經濟艙，將提供鋁箔包裝的「桂花烏龍」，醇厚茶韻中帶有清麗花香。

華航致力提供最佳的飛航品質，精進機上服務體驗，與知名餐飲品牌異業合作，廣受旅客好評。華航將台灣茶飲文化「五桐號」帶上飛機，研發過程融入健康風潮的減糖概念，同時保有食材特色與口感。甜點包裝由韓國人氣文創品牌DinoTaeng親自設計，插畫主角為短尾矮袋鼠Quokka及夥伴白色軟糖小熊BoBo，可愛呆萌的模樣化身機師和空服員，在旅運復甦之際，帶來溫暖人心的正能量。