經濟部加工處28與南科管理局、屏東縣政府，以「屏東產業，再創歷史新局」為主軸，共同舉辦「經濟部屏東科技產業園區擴區 / 國科會屏東科學園區聯合招商說明會」，包含聚鉑精密科技、世華金屬科技等知名企業參與。

加工處長楊伯耕表示，屏東科技產業園區擴區為「大南方、大發展－南臺灣發展計畫」重要一環，面積共26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為6 個坵塊，廠房用地以雙十字軸線為分界，土地「只租不售」，園區公設工程已於今年5月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。

他說，「屏東擴區」鄰近屏東科技產業園區，對面則是屏東科學園區，也鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，企業入駐屏東擴區，能與上下游產業一起打拚，加工處也會陪伴企業成長，相信在中央地方政策推動下，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，帶動產業升級。

楊伯耕指出，除了產業群聚效應能強化競爭優勢，此一區域也已被行政院規劃為高鐵特定區，未來高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業前往高鐵、台鐵皆僅需3分鐘車程，另，「屏東擴區」與高屏大橋距離不到2公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，將與高雄市區形成都會生活圈，企業洽商談生意南來北往，人流、物流交通動線通行無阻。

國科會南科管理局副局長鄭秀絨致詞時表示，屏東科學園區已於今年5月19日動土，後續將提供廠商同步建廠，未來將複製南科成功經驗，建構南臺灣科技廊帶。

屏東科學園區面積73.83公頃，其中，生產事業用地約38.17公頃，占比約51.7％，鎖定智慧農醫、綠色材料、太空科技和運用ICT及半導體產業基礎發展的其它新興科技等四大主軸，可望創造360億元的年產值，並與加工處的「屏東擴區」互補，帶動屏東產業發展。