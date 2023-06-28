年約6旬的蔡姓男子日前到台中銀行龍井分行欲匯款16萬，並稱要治療牙齒，行員警覺有異通報警方，員警到場治療細節時，蔡男面對問題都答不上來，只好坦承接到多年好友缺錢周轉的電話，幸經員警與行員苦口婆心勸說，才恍然大悟是詐騙，打消匯款念頭。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所警員陳冠霖、何宗憲於日前接獲台中銀行龍井分行通報，稱有名男子疑似遭詐騙，兩人立即趕赴現場。蔡姓男子先向警方表示，他要治療牙齒，需匯款16萬元至醫生帳戶，然而當員警詢問治療細節時，蔡男都答不上來且提供的帳戶名稱是陌生人的名字。

蔡男眼看即將被拆穿，才又向警方坦承他接到自稱是他多年老友來電，信以為真，與對方閒話家常起來。對方表示近期缺錢周轉，需16萬元救急，他不疑有他才衝到銀行匯款，匯款前這位好友還特地交代他，當行員或員警實施關懷提問時，只要回答是要治療牙齒，便可以順利匯款。

經警方幸員警與行員苦口婆心，蔡男才打消匯款念頭，恍然大悟是場詐騙。烏日警分局表示，詐騙集團會佯裝稱自己近日更換手機號碼又稱家中需要裝潢或家人動手術，急需用錢，藉此詐取金錢，民眾如接到自稱熟識友人電話要求提供資金協助，請務必循原有管道，如市話、本人手機、親自拜訪等方式向本人或其他親友求證，或撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢。