日本退役女優三上悠亞相當喜歡台灣，日前她飛來台灣拍攝手遊廣告時，都特別指定日本人來台必吃的「麻辣鍋」、「珍珠奶茶」、「中華料理」、「鼎泰豐」，更有趣的是她在拍片現場和工作人員說很想吃一種東西：「甜甜的，中間包黃色玉米…」，工作人員聽的一頭霧水，想說什麼料理中間包玉米？後來才知道她要吃的是炸銀絲卷加煉乳，知道中間的黃色不是玉米後她還大笑說被朋友騙了，更直言吃過一次就好喜歡。

而她在台灣雖短短停留三日，但直呼好想再回來玩，也期盼下次能有更多機會與粉絲見面。而由日本S級女星三上悠亞代言的中世紀繪本冒險RPG《SS：光之編年史》今(28)日於手機雙平台正式上線！ 官網為喜歡悠亞的玩家們特別開售三上悠亞專屬禮包，可以抽取三上悠亞為你量身訂製的簽名拍立得、喊名morning call、私密體香毛毯，並且獲得大量的超值豪華資源！

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