網路人氣辣模周荀（DenKa）擁有火辣身材和漂亮臉蛋，過去因為一張掀衣照，大方曬出F級好身材，被網友封為「南半球女王」，她時常透過社群平台與網友互動，近日她透露去健身房看到有一個身材豐腴的女生被兩名男性嘲笑，對此她忍不住對那兩人說：「丟臉。」

周荀近日發文透露前陣子上健身房發生了一件事，當時很多人，大多是20、30歲的年輕人，有位身材圓潤的女生走進健身房，旁邊做重訓的兩個男生眼神不斷打量那位女孩，同時竊竊私語，那位女孩拿起手機自拍時，兩位男生笑出聲音，周荀聽到他們說「會垮」、「一坨肉」、「誰要看」，雖然只是隻言片語，但她也大概能猜到對方說什麼，那位女生似乎也聽到了因此很快離開，「臨走前不知道是不是我自己的情感帶入，我覺得女孩子走的時候有點傷心，她抿著嘴，就好像努力不讓自己哭出來。」

周荀表示自己惡狠狠瞪了兩位男生，但他們似乎沒有意識，仍繼續聊天，走之前她對著他們說了一句：「丟臉」，之後就推門離開。周荀認為女孩子更容易有身材焦慮，不管身材太瘦還是太胖都容易被笑，兩位男生直接在面前指指點點，讓她感到意外和難堪，她想到就難過到眼淚都要掉出來，「我不懂人家認真來健身了，可能就是覺得自己想要變瘦變健康變美麗，然後在努力的過程中，還要忍受這些傷害人的事情發生。」同時呼籲大家保持禮貌，不論男女都不應該盯著別人看或嘲笑。