唐美雲歌仔戲團新作《臥龍：永遠的彼日》，票房已完售，雖然因事換角，但劇組成員全力以赴，唐美雲和唐文華的對手戲也很有看頭。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團新作《臥龍：永遠的彼日》，票房已完售，雖然因事換角，但劇組成員全力以赴。（姚志平攝）

唐美雲歌仔戲團新作《臥龍：永遠的彼日》，票房已完售，但日前演員之一李文勳涉入Me too事件，一度傳出觀眾集體發聲「如果不換角就拒看」，劇團在今日彩排記者會上表示確定更換角色，改由鄒慈愛上陣演出，唐美雲表示，最近事多，令她經常失眠，但希望能全力以赴把戲做到最好。

《臥龍：永遠的彼日》中的「彼日」指的是諸葛亮應劉備之邀輔佐大漢，改變兩人的一生及三國局勢的那一天。本劇雖取材自歷史，但觀眾可以期待戲裡的歷史人物們，如何被塑造成有血有肉的個體，在觀看歷史如何推進的同時，也許會意外發現，我們跟這些人物竟有近似之處。

編劇陳健星表示：「這齣戲除了能看見家國天下，亦能看見個體生命。期待觀眾從諸葛亮與諸葛瞻這對父子檔的故事中，回顧自我生命經驗，也許能夠激發出人與人間的情感連結與互動模式的新思考。」

有別一般歌仔戲的排練模式，唐美雲歌仔戲團的排練現場除了導演和演員，包括編劇、編腔都會全程參與，才能在發現盲點時隨時討論與調整。陳健星也分享參與排練後，劇本中調整幅度最大的片段，他表示下半場有一場唐美雲、唐文華對手的重頭戲，「原本是劉備、諸葛亮各自表述，唱段安排比較抒情，但導演希望換個方式呈現，最後唱詞幾乎重寫，曲調改為節奏緊湊的〈十一字都馬〉、〈快七字〉，讓整場戲張力十足，而且雙唐表演能量勢均力敵，看得實在太過癮。」

《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日至7月2日在台北國家戲劇院登場。