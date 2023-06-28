大陸國務院、中央軍委日前公佈《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，共6章63條，具體規範包含建立產品識別碼和所有者實名登記制度，劃設無人駕駛航空器飛行管制空域和適飛空域，建立飛行活動申請制度等，將從2024年1月1日起施行。

《條例》共6章63條。主要按照分類管理思路，加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和品質管控，建立產品識別碼和所有者實名登記制度，明確使用單位和操控人員資質要求；嚴格飛行活動管理，劃設無人駕駛航空器飛行管制空域和適飛空域，建立飛行活動申請制度，明確飛行活動規範；強化監督管理和應急處置，健全一體化綜合監管服務平台，落實應急處置責任，完善應急處置措施。

根據新華社報導，該《條例》貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，堅持底線思維和系統觀念，以維護航空安全、公共安全、國家安全為核心，以完善無人駕駛航空器監管規則為重點，對無人駕駛航空器從設計生產到運行使用進行全鏈條管理，著力構建科學、規範、高效的無人駕駛航空器飛行及相關活動管理制度體系，為防範化解無人駕駛航空器安全風險、助推相關產業持續健康發展提供有力法治保障。