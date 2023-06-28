遊客在炊煮區後方亂丟木瓜﹑芒果皮等廚餘，塔塔加管理站人員捲起袖子清除。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

遊客在塔塔加停車場搬出桌椅直接泡茶煮食，玉管處未來將規畫停車場收費。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉塔塔加山區步道上有人撒米誘拍鳥類。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園塔塔加遊憩區端午連假期間，停車塲等畸零地每天不到7時停滿車，卻有自私遊客隨心所欲擺放桌椅、炊煮食物、搭設營帳，把垃圾廚餘留在現場，炊煮區後方草坡木瓜﹑芒果皮遍佈，甚至餵猴子吃麵條、灑米粒誘拍鳥類，玉管處籲遊客自律；露營車在夫妻樹前違規停車，遭警方開單罰1500元。

玉管處表示，連假期間大批遊客湧進塔塔加，不僅各停車場爆滿，連附近白線區、畸零地都停滿了車輛，部分秩序良好，卻有少數人恣意所為，在停車場搬出桌椅直接泡茶煮食，步道上有人撒米誘拍鳥類，拿麵條餵食台灣獼猴，在炊煮區後方亂丟木瓜﹑芒果皮等廚餘，塔塔加管理站人員找不到肇事者，只能自己捲起袖子清除。

端午連假期間，有露營車在夫妻樹前草皮違規停放，另外大客車停車區也有轎車不依規定停車，警方接獲檢舉或巡邏發現，均依《國家公園法》取締罰1500元。玉管處呼籲民眾勿亂停車，最高可依法開罰3000元。

玉管處說，國家公園自然生態環境需要大家共同維護，才能讓世代子孫享受同樣的美境，建議遊客一定要自律，至塔塔加指定的戶外炊煮區炊煮，也嚴禁亂丟果皮、餵食動物，未來停車場將朝收費方向規畫，避免露營車或車宿遊客長期佔用。