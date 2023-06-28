國民黨總統參選人侯友宜今（28）日親自公布競選辦公室最新人事，由前國安會祕書長金溥聰擔任競辦執行長。媒體人黃揚明表示，金溥聰加入侯團隊話題性十足，也是侯友宜參選以來，第一次把議題主導權拉回來，今天也能看到侯友宜的表情有變輕鬆一些、更有信心。他認為，最近的政治議題攻防上，應該就能看到效果，接下來也會透過媒體專訪等方式，擺脫侯友宜的負面印象。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，金溥聰加入侯團隊是這場選戰中，侯友宜第一次把議題主導權拉回來，變成是他操控主軸，像綠營開始攻擊金溥聰，其他陣營開始跟著議題走，「金溥聰進來話題性十足，有效性還待驗證」。

黃揚明認為，至少這一波話題性有吵起來，先前侯友宜競選工作室公布發言人時，都被批評「沒有新意、沒亮點、都是市政團隊」，但這次金溥聰加入團隊，從前兩天新聞傳出，到今日記者會，之後可能還有金溥聰、侯友宜的專訪等等，這個議題可以再炒一兩個禮拜，民調一定會增加，因為是正面的曝光增加，且是由侯陣營引導議題。

黃揚明認為，操盤的經驗不在於會贏，而是在很多議題的政治判斷層面上不會輸，像是過去老農年金加碼的議題上，金溥聰沒有表示反對，但這一次民進黨拋出私校學費補助，侯友宜與柯文哲都批評是大撒幣、政策買票，當金溥聰加入團隊後，會不會在政治決定的議題上有不一樣的火花，接下來可以觀察。

黃揚明也說，侯友宜今天在記者會上的表現，看起來有信心一點，也許談話內容沒有出現天壤之別，但至少表情是比較輕鬆一些，因為有人願意來幫他。

對於金溥聰加入，黃揚明認為最近能夠看到的成效，應該會在新北市餵藥案等議題的政治攻防，而不是侯友宜的人設突然改變，也許會透過媒體專訪等模式，讓更多人知道侯友宜不是大家認知的那樣，把侯友宜身上的負面標籤撕掉，民調有起色之後，團隊有自信，藍營選民也會回流。