國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾十分擅長法國音樂。（國家交響樂團提供）

法國知名導演尚米歇爾．克奇14年前他首次來台執導演出時，便喜歡上了台灣。（國家交響樂團提供）

由法國藝術與文學騎士勳章得主、指揮家準．馬寇爾帶領，集結多位國內外聲樂家，將演唱法國音樂經典《佩利亞斯與梅麗桑德》，於下週末登場。

馬寇爾同時是國家交響樂團音樂總監，他表示，這兩個樂季以來，一直聚焦在法國音樂，也因此在樂季結束時演出《佩利亞斯與梅麗桑德》，「我們也希望成為一個傳統，每年都會有一部總結樂季主題的大型製作。我上一次演出《佩利亞斯與梅麗桑德》是35年前了，一直都想再演出一次並推廣這個夢幻作品，這次運用國家音樂廳的場地打造一個完美的舞台，可以讓歌手更靠近樂團、更有連結。」

法國知名導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）將擔任本次歌劇音樂會的製作，這是繼2019年NSO歲末音樂會《風流寡婦》演出好評後的再度合作，他表示，「《佩利亞斯與梅麗桑德》在我心中有相當大的地位，象徵主義的作品，最大的特徵即是我們從來沒有得到一個確切的解答，透過問號與問句，管弦樂扮演了一個說書人的角色，希望將這些氛圍及情緒，透過場景、舞台效果，與觀眾一起尋找故事的答案。」

尚米歇爾表示，14年前他首次來台執導演出時，便喜歡上了台灣，「我很開心也很榮幸能執導《佩利亞斯與梅麗桑德》，它是一部很典型的法式歌劇，雖然不像《卡門》一樣有名，但它仍是充滿法式風情的經典作品。德布西是一位讓人驚豔的作曲家，他運用樂團的方式，如同水彩畫般，展現出聲響的細緻色彩與豐富變化，而歌手的演唱與樂團的演奏更是完美地融為一體。

我希望能讓大家以更輕鬆的方式理解這部歌劇，為此我們也下足了很多功夫，希望聽眾即便不能完全理解劇情，也能盡情體驗音樂的美好。我們有很棒的製作團隊，而我相信這會是場精緻的視覺和聽覺饗宴。」

演出將於7月8日在台北國家音樂廳、7月9日在台中國家歌劇院登場。