「長照2.0推廣這麼久，居然還有人把照顧服務員當外勞？」一名女網友表示，自己是受過專業訓練的照顧服務員，沒想到某天竟然被個案辱罵「不就是外勞？」還說她工作太閒，要求她去掃地。貼文曝光後，許多人為她抱不平，直說照服員是值得尊敬的工作。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，日前到某個案家服務時，一名家屬詢問，「請問是照顧服務員嗎？」沒想到在旁邊的母親竟馬上露出不屑的表情，開酸「不就是外勞嗎？在這邊上班那麼閒，怎麼不去掃地？」讓她覺得相當不被尊重。

「或許有些人會認為，照顧老人家是外勞的事情…」原PO透露，自己今年22歲，經過一系列的課程和實作訓練，領有政府頒發的「居家照顧服務員」證書，領證後也不能鬆懈，要在年限中取得其他課程的積分，才能繼續工作，強調照顧服務員是需要專業技能、專業證書才能勝任的職業，「敢問，若干年後你需要這項服務時，會尋找外勞還是受過專業教育的照顧服務員？」

貼文一出，引來不少網友聲援，「說這種話的人基本上就是外行」、「辛苦了，是值得尊敬的工作」、「一種米養百種人，外籍看護也都不想來台灣了，看以後她們還要說什麼」、「辛苦你了，居服薪水很高，月領5到6萬，還可做到60幾歲，是高薪的工作」。不過，也有人緩頰，「有些老人家真的改不過來，並不是不尊重，尤其是日常溝通比較少用國語的長輩，用台語或客家話才能解釋清楚」。

衛生福利部過去曾在臉書發文指出，照顧服務員的訓練課程包括認識失智症、身心障礙者、家庭照顧者、安寧照顧、疾病徵兆、心理健康與壓力調適，還得學習實作急救概念、營養膳食備餐、生命徵象判斷、清潔協助技巧，以及臨床實習至少30個小時，了解基礎身體照顧、技術性照護、安全保護照顧等，強調：「照服員是專業人員，也受相關勞動法規保障」。