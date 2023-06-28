味全龍捕手林辰勳27日敲出單場雙響炮，生涯首轟、第2轟同日報到，一人貢獻全隊所有分數，但球隊仍以3比9不敵中信兄弟，雖然他被選為隊內MVP，但他沒有絲毫喜悅，「我打這2轟沒有很重要......重要的是球隊贏球。」

21歲的林辰勳是龍隊2020年季中選秀第3指名，今年獲得不少一軍出賽機會，總教練葉君璋表示，看得出來林辰勳在各方面都有慢慢成熟，不管是打擊端還是蹲捕方面都有進步，「昨天看他那2轟當然很開心。」不過葉總也開玩笑說：「球隊第3輪選進來的，打這樣是應該的，合理啦！」

葉總提到，林辰勳打擊有慢慢開竅，守備也有進步，但他還年輕，還有一些需要加強的，「有時候不是技術問題，而是心態，心態也可能影響到技術，還有一段路要走。」

儘管獲得葉總肯定，但林辰勳認為自己各方面都還十分不足，「蹲了之後才知道自己還有很多進步空間，接球、配球、擋球、阻殺、打擊都還有努力空間，現在只是低空飛過，會繼續把這些東西都補足。」

進到職棒第3年才開轟，林辰勳認為今年進步的地方還是在蹲捕方面，「自己在配球上能更了解打者的想法，也更知道投手需要的是什麼，這是今年比較進步的地方。」

提到昨天單場雙響炮，林辰勳認為只是做好自己要求的是，打到甜蜜點，是否開轟則順其自然，而近期龍隊不論輸贏都會在賽後選出隊內單場MVP，昨天由他獲選，但他沒有任何喜悅，「球隊沒贏球，所以沒有很亢奮。」