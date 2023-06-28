桃園市長張善政28日宣布成立「中路電商基地」，並為「桃園嚴選」品牌下訂首張訂單。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政28日宣布成立「中路電商基地」，為青創團隊打造完整的電商通路上架計畫，盼提升品牌能見度。（蔡依珍攝）

「中路電商基地」年底前免費提供市民或在地業者展示區、直播室、商業及實景攝影棚等場地和設備，並有一對一專業輔導課程、產品及商業模式分析等，增加青創團隊能力。(蔡依珍攝)

「中路電商基地」年底前免費提供市民或在地業者展示區、直播室、商業及實景攝影棚等場地和設備，並有一對一專業輔導課程、產品及商業模式分析等，增加青創團隊能力。(蔡依珍攝)

「中路電商基地」年底前免費提供市民或在地業者展示區、直播室、商業及實景攝影棚等場地和設備，並有一對一專業輔導課程、產品及商業模式分析等，增加青創團隊能力。(蔡依珍攝)

今年市府首度於電商平台momo銷售「T-select桃園嚴選電商活動商品」，預計媒合400個以上桃園商品，今日也首度開直播販售。(蔡依珍攝)

電商當道，桃市府青年局為扶植青創團隊，成立「中路電商基地」，除了有專業商品攝影棚年底前免費用，還打造完整的電商通路計畫，審核到上架從3個月縮短到2周，目標要將400個以上「桃園嚴選」商品上架到各大通路，市長張善政讚是輔導青創的最後一哩路。

張善政說，講到電商就想到老東家，宏碁電腦創辦人施振榮曾提出「微笑曲線」理論，曲線左邊附加價值高是因專利及技術，中間附加價值低是「毛三到四」的製造，右邊附加價值高則是由於行銷，因此施振榮帶領宏碁電腦建立品牌，期盼往微笑曲線兩邊前進。

「叫好不叫座最悽慘！」張善政直言，市府青年局輔導在地青創團隊，也兼顧微笑曲線的高附加價值，除協助研發產品，另打造完整的電商通路上架計畫，全力助攻青創團隊拓展商品通路，他也以現在小朋友都想當網紅為例，不是顏值佳就好，還要很多條件和技巧，「中路電商基地」提供直播設備和輔導計畫等，協助青創團隊完成創業的最後一哩路，他笑說如果施振榮看到一定會覺得碰到知音。

青年局指出，市面上商品攝影棚租借1天約要1至2萬，中路電商基地年底前免費提供市民或在地業者展示區、直播室、商業及實景攝影棚等場地和設備，並有一對一專業輔導課程、產品及商業模式分析等，增加青創團隊能力。

青年局長侯佳齡提及，今年市府首度於電商平台momo銷售「T-select桃園嚴選電商活動商品」，預計媒合400個以上桃園各類青創、農創、文創、地創及社創團隊品牌商品，包括今年獲選參與2023美國消費性電子展青創團隊，「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器，以及智能設計「鑪集-咖啡電動慢磨機」等新創商品，盼發揮以大帶小的凝聚力，全力挺青年創業。

更多電商基地資訊，請至「桃園市政府青年事務局」官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）查詢，或電洽「青創資源中心」單一窗口專線03-422-0908。