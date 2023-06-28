弘光科大餐旅管理系師生日前參加「首爾SFH烹飪挑戰賽」，勇奪1金1銀3銅佳績；其中大一生王宥翔一口氣參加3項目比賽，原本有海鮮過敏體質的他，在就讀餐飲科系這幾年以來，竟比賽中意外發現已克服該弱點，此次賽事更拿下1金1銅殊榮。

餐旅管理系主任吳松濂表示，「2023年首爾SFH烹飪挑戰賽」由韓國廚師協會協辦，為世界廚師聯合會認證廚藝比賽，由他及副教授許凱敦、助理教授王志榮指導學生參賽，王志榮和4名學生每人參加2至3 個項目比賽，除藝術類展示，其餘都是現場烹調，總共奪得1金1銀3銅7佳作，非常不容易。

王宥翔用6顆西瓜、南瓜雕出精緻的蔬果雕刻，在舞獅裝點下，呈現年節歡慶華麗感。他說，高二開始瘋狂喜愛上蔬果雕，經常埋首練習，一練就是好幾個小時，為了讓作品花樣對襯會先打底稿，這次同時參加3項比賽，到飯店先花5小時刻蔬果雕刻作品，靠著長期自我訓練手感拿下金牌。

王宥翔說，從小對海鮮過敏，高中念餐飲科做海鮮料理都請同學幫忙嘗味道，這次比賽想要克服這點，中式熱烹做月光寶盒炒XO雙鮮、亞洲麵食做海味南瓜炒米線，可能是長大腸胃變好，練習時竟意外發現，已經不會對海鮮過敏了。

此次烹飪挑戰賽中，王宥翔奪得藝術類展示蔬果雕刻金牌、中式熱烹銅牌、亞洲麵食佳作；林承雄獲得亞洲麵食銀牌、中式熱烹佳作；謝明翰獲得主菜⿂類海鮮銅牌、主菜⾁類家禽野味佳作、無國界主菜佳作；陳思宇獲得主菜⾁類家禽野味佳作、主菜⿂類海鮮佳作；老師王志榮獲得無國界主菜銅牌、主菜⾁類家禽野味佳作、主菜⿂類海鮮佳作。