新竹市建功高中國中部2年級學生李翊菱，克服先天聽損逆境，「泳」不妥協，展現對生命態度的堅持，榮獲2023總統教育獎殊榮，市長高虹安28日特別頒贈圖書禮券表揚李翊菱，並嘉許其勇於突破逆境、活出自我的精神，實是新竹市之光。

市府指出，李翊菱患有先天性聽力障礙，幼年自卑、不敢與人接觸，在父母愛的陪伴下，逐漸克服恐懼、突破困境，最終成為現在自信大方的愛笑女孩。

為培養聽能，翊菱先後加入打擊樂、合唱團，並參與社福團體的音樂才藝表演，顯現她克服困境、挑戰自我的勇氣，並在各領域皆獲優異亮眼成績，尤其最擅長游泳，目前正在爭取參加2024年聖保羅世界聽障青年運動會資格。

高虹安表示，翊菱雖然身處逆境，但始終抱持著勇往直前的樂觀心態，多才多藝的她，舉凡美術、語文、西洋棋等才藝競賽皆獲亮眼成績，尤其在游泳項目，因在水中無法戴助聽器，難免有些許恐懼，練習過程異常艱辛，還好她有父母愛的陪伴，與教練、導師細心地教導，使她克服身體上的不便。

此外，高虹安也感謝翊菱的父母與老師，栽培她學習各項才藝，從中探索興趣與專長，也給予翊菱最好的照顧與支持，使孩子懂得感恩與助人的心，並鼓勵翊菱保持正向樂觀的心，以熱情與勇氣將逆境轉化為成長的動力，克服人生艱困逆境奮發向上，永不放棄。