克里夫蘭守護者總教練「堤多」法蘭柯納（Terry Francona）28日因為身體不適被送醫檢查，球團沒有宣布他罹患什麼病和診療的結果，只說是「預防性的檢查」。當天守護者做客堪薩斯皇家的考夫曼體育場，開賽前隊上醫療人員給予法蘭柯納檢查，隨即將他送往堪薩斯大學醫療機構。

首席教練海爾（DeMarlo Hale）代掌兵符以2比1戰勝皇家，球團稍晚宣布法蘭柯納要留在醫院過夜檢查。

今年64歲的法蘭柯納執掌守護者長達11年，6次打進季後賽，包含1次世界大賽（2016年輸給小熊）。法蘭柯納身體並不怎麼健康，美媒報導他2020年曾在單周之內做了3次手術，有消化道方面的疾病。當時的縮水球季60場例行賽，他只親自指揮了14場，連季後賽外卡戰都無法參戰。他在2021年接受髖關節手術，又報銷了半個球季，

法蘭柯納當年提拔過台灣好手張育成，張育成在2019年6月首度登上大聯盟就是在守護者（印地安人），之後他連續3年擠進開季名單，被法蘭柯納稱讚是一名優秀打者。張育成在守護者累積131場比賽，10支全壘打、46打點，打擊率0.208，於去年5月底離隊。