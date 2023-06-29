新北地檢署偵辦板橋幼兒園疑餵藥案今天表示，目前已有36名家長提告，估7月初毛髮檢驗結果出爐，將在第一時間公布鑑定報告；至於行政調查，新北市府指出，最晚7月15日前會公布。

新北板橋與汐止接連傳出幼童體內分別被驗出微量苯巴比妥、苯二氮平類（BZD）藥物，引發全國關注。偵辦汐止案的士林地檢署今天表示，經調取監視器等資料，並訊問幼兒園人員、醫檢人員，綜合北榮與法醫所鑑驗結果，認定無涉犯罪，今天將全案簽結。

至於板橋幼兒園日前有8名幼童驗血被驗出微量苯巴比妥，新北衛生局表示，其中4人是由衛生局進園採檢驗出，後續有再送北榮進行質譜儀檢測，4人結果均為「未檢出」。

新北地檢署表示，目前已有36名家長提告，自5月底起就陸續採驗36名孩童毛髮送請法務部調查局檢驗，調查局也正以最速件處理，估7月初會有結果，待鑑定報告出爐後將在第一時間公布。

據了解，檢驗採最精確的液相層析高解析質譜法及液相層析串聯質譜法檢測，結果一翻兩瞪眼，不會有偽陽性、弱陽性等問題，且可回溯時間約3個月。

新北檢指出，本案包括彭姓園長與其他幼保員等共9名被告，皆以涉犯刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪偵辦中。

至於行政調查部分，教育局長張明文說，5月15日獲報後立刻啟動行政調查，會儘速依規定在60天內完成調查，最晚7月15日前會公布結果。（編輯：陳仁華）1120628