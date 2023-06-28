近年民眾對環保意識提升、永續材質技術的進步，讓不少品牌嘗試開發環境友善的產品，如美國潮流品牌STEVE MADDEN 近期推出六款全新永續鞋款，台灣時尚品牌零廢棄時尚品牌STORY WEAR則舉辦零碳論壇、於大稻埕舉辦永續基地等活動。

STEVE MADDE TIED UP，原價3980元，特價3582元。（STEVE MADDEN 提供）

STEVE MADDEN 六款永續鞋款，其面料使用如邊角料、回收皮革、寶特瓶、紙類製成，加工處理時也找有相關環保認證的廠商，共推出包含軍靴、涼鞋、跟鞋及運動鞋等款式，其中最受矚目的便是首度引進台灣的鏤空款式軍靴，以及去年熱銷的POSSESSION-E球鞋，今年品牌除推出三款新色外，還將面料改完環保材質，不但價格與一般款並無區別，也同樣百搭。另，品牌29日起至7月9日推出「美國週」，線上、線下推出特價優惠、滿額折價贈禮等，實體門市更有限定的舊鞋換新折價活動，透過消費實踐永續生活的同時，也能夠不傷荷包。

Story Wear 零廢時尚大稻埕 House of Zero Waste 永續時尚文化基地，台北市西寧北路67號一樓。（Story Wear 提供）

STORY WEAR創立五週年，品牌創辦人陳冠百進駐大稻埕打造永續文化基地，品牌全系列單品均使用回收丹寧材質打造，在店外觀邀請塗鴉師Blues打造深藍海洋壁畫，店內則有牛仔掛布傳達品牌理念，探討勞工人權、時尚產業污染、循環經濟等議提，同時攜手島內散步以循環經濟、永續視角推出小旅行，整趟旅程未來除有大稻埕的商業文化、紡織布業、地方水文相關故事外，也將與與 Story Wear 零廢棄手作體驗，讓民眾親自體驗、深度了解永續產業。