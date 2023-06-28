桃園市中壢光明公園將啟動改善工程，規畫4大主題分區分齡遊戲場，預計明年9月啟用。（蔡明亘攝）

桃園市正逢遊戲場改造階段，中壢光明公園占地6公頃，周邊有住宅區、學區、夜市等，人口相當密集，市府啟動兒童遊戲場、附屬設施與景觀改善工程，今日開工。桃園市長張善政表示，工程總經費共6600萬元，預計明年6月完工、9月啟用，屆時將成中壢新亮點。

張善政指出，光明公園周邊生活機能優良，原未編預算經費，市府評估地方需求後，特別從增額統籌分配款勻支6600萬元，打造旗艦型遊戲場。未來光明公園將變得不一樣，啟用後將提供嶄新休憩空間，並以分區分齡的特色遊戲設施，吸引親子前來遊玩。

工務局長汪在宙表示，為建置符合市民需求的旗艦型遊戲場，落實兒童表意權，工務局辦理兒童參與式工作坊與地方說明會，並提報市府公園適性發展審議會，邀專家學者、社會團體、各局處及區公所審議。工作坊鼓勵孩童說出對遊戲想法與意見，從中發現孩子們對接觸自然的渴望，也喜歡帶來感官刺激的體能活動。

汪在宙說明，光明公園規畫4大主題遊戲場，包括2至12歲的秘密樹屋探索區，兼具躲藏、獨處、攀爬、鑽、溜滑梯、沙坑、眺望等特色；2至12歲的水樹遊戲島，打造地景式水遊戲區，兼具湧水、水瀑、流水、水霧及植栽等特色。

另還有符合5至12歲的奇幻樹屋探險區，樹屋挑戰塔以高點俯瞰公園，可見舊眷村軌跡，樹屋平台則提供孩子挑戰及穿梭空間、下方設置上肢體運動設備，讓輪椅使用者也有活動場域；13歲以上的森林冒險挑戰區利用地形與各式建材，創造攀爬、跳躍、奔跑、翻滾和擺盪的遊戲路徑，保留重要綠資源，讓市民開啟樹屋探索之旅。