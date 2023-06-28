隨著美國軍方重視載具電動化的改革，通用汽車防衛公司(GM Defense)特別在今年華盛頓特區舉辦的海軍陸戰隊博覽會(Marine Corps exposition)，推出了油電混合動力悍馬車，是從民用的電動化皮卡修改而來，因為在軍用的，保持燃油系統比較保險。

即時防衛(BreakingDefense)報導，GM Defense的發言人布雷克(Paul Beaker)說：「我們展示悍馬的改進方向，這樣我們就可以與軍方討論，並確定他們未來的需要。」

這款電動軍用概念車（eMCV），融合了悍馬電動車的底盤和懸吊系統，改用更大的37寸(94公分)輪胎，以及不同的傳動系統。其中包括一組24 模塊、總共200 千瓦時的鋰電池組，作為主要動力來源，另外還配備了一組12千瓦的柴油發電機，做為應急環境的備用充電來源。該車的最大綜合里程為300 英里(483公里)，在快充情況下，充電12分鐘就可行駛100 英里(161公里)。

美國陸軍在本月稍早，發布了「電動輕型偵察車」 ( eLRV )的請求草案，希望有一種電動化的輕型偵察車，但同時也要不錯的防護力與武裝，並還能乘座6人。