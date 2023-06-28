現場由證交所總經理簡立忠親自送出5月份加碼獎項Gogoro電動機車與6支iPhone 14智慧型手機，並由幸運得主親自分享中獎的喜悅，以及證券商代表分享創新板推動的實務經驗。

簡立忠表示，證交所為配合政府產業發展策略，召募優質潛力企業，打造具「永續、創新、新經濟」特點的上市聚落。在創新板即將開板滿2週年之際，已有4家公司上市，包括風電、新技術、雲端等創新公司，未來將有更多優質生力軍一起加入創新板的行列。投資標的多樣性，將吸引更多資金和國際機構來到台灣，為台灣資本市場注入新動能。

簡立忠也在現場號召全國合格投資人站出來，一起加入投資台灣創新板行列，合力推動創新板發展，一起為台灣加油，為創新加油。

此次「創新板合格投資人推廣獎勵活動」，自112年4月起至12月止，抽獎活動內容豐富，共計推出千元禮券月月抽、iPhone加碼抽及Gogoro大方送等三重回饋抽獎獎勵方式，獎項包含Gogoro Delight電動機車、最新型iPhone 14 Pro 128GB手機及隨心享樂券等百萬好禮。