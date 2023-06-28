▲俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹與水痘是同一種病毒，容易隨著年齡增長或免疫低下時再度復發，其引發的神經痛可能持續數周甚至數年。（本報資料照）

許多人小時候長過水痘，而水痘與帶狀疱疹為相同之病毒引起。水痘痊癒後，病毒會潛伏在神經細胞內，隨著年齡增長或免疫低下時，可能再度復發造成水泡和紅癢疼痛的皮疹，稱之為帶狀疱疹，俗稱「皮蛇」，其引發的神經痛可能持續數周甚至數年。

▲長庚醫院藥師王宣雯表示，不論過去是否得過水痘的人，都有發生帶狀疱疹的風險。除了維持良好的生活習慣、健康飲食外，在經濟許可且經醫師評估後可建議自費施打帶狀疱疹疫苗，有助於預防或緩解日後帶狀疱疹發生的症狀嚴重度。（基隆長庚醫院提供／徐佑昇基隆傳真）

▲營養師許睿慈表示，於帶狀皰疹病毒肆虐時，需要較佳的免疫力，可多補充天然維生素B群，例如全榖雜糧，維持體內神經傳導物質的生成，如疼痛感較重者，可補充高劑量維生素B群舒緩神經痛。（本報資料照）

基隆長庚醫院表示，民間俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，其症狀可輕可重，所引發的神經痛可能持續數周甚至數年，若是長在面部，可能會造成視力或聽力的不良影響，不可不慎。

長庚醫院指出，為了預防帶狀疱疹可接種疫苗，目前衛福部核可輸入的帶狀疱疹疫苗有兩種，均為自費施打，分別為「活性減毒疫苗」 （伏帶疹ZOSTAVAX®）、以及「非活性重組疫苗」（欣剋疹SHINGRIX®）。

其中「活性減毒疫苗」適用於50至79歲，於皮下注射一劑，疫苗施打後常見的不良反應為注射部位疼痛、腫脹、紅癢、緊繃感等不適感，對其疫苗成分過敏（例如：明膠、Neomycin）、孕婦、未經治療的活動性肺結核、免疫不全或正在接受免疫治療者（包含高劑量皮質類固醇治療）等，則不適合接種疫苗。

而「非活性重組疫苗」則適用於50歲以上，或18歲以上且具有罹患帶狀疱疹之高風險族群如：惡性腫瘤、血液疾病、如紅斑性狼瘡或乾癬等免疫疾病及HIV感染者等。於肌肉注射兩劑，第二劑與第一劑間隔2至6個月後施打。

不同於活性減毒疫苗，免疫低下或正在接受免疫治療者可施打非活性重組疫苗，對其疫苗成分過敏、孕婦等則不適合使用。施打後常見的不良反應有注射部位疼痛、紅斑、腫脹、疲倦、頭痛、肌痛、胃腸不適、發燒等症狀，若發生嚴重不適或過敏反應，請盡速回診就醫。

另外，施打疫苗僅能預防帶狀疱疹或減緩日後發生帶狀疱疹的不適反應，並不能作為治療用途，且保護力會隨著時間下降。

長庚醫院藥師王宣雯表示，不論過去是否得過水痘的人，都有發生帶狀疱疹的風險。除了維持良好的生活習慣、健康飲食外，在經濟許可且經醫師評估後可建議自費施打帶狀疱疹疫苗，有助於預防或緩解日後帶狀疱疹發生的症狀嚴重度。

營養師許睿慈建議，於帶狀皰疹病毒肆虐時，需要較佳的免疫力，可多補充天然維生素B群，例如全榖雜糧，維持體內神經傳導物質的生成，如疼痛感較重者，可補充高劑量維生素B群舒緩神經痛。

許睿慈強調，預防帶狀皰疹病毒，日常飲食注意均衡之外，更要提升免疫力，可補充維生素A、C、E及礦物質鋅，如天然莓果類：藍莓、蔓越莓、新鮮葡萄、以及富含維生素C的檸檬、番石榴等，都能補充需要的營養素。