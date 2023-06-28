桃園市觀音區農會帶領樹林國小師生前往草漯沙丘淨灘，邀請觀音在地青農與樹林里環保志工一同參與，同時也為學童解說當地生態特色。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區農會辦理四健會公共服務課程，攜手觀音青農、樹林國小師生、樹林里環保志工前往草漯沙丘淨灘與生態導覽。觀音區農會推廣部指導員宋慶龍表示，盼喚起全民重視海岸環境並參與清理，響應淨灘作環保，將永續觀念傳遞給下一代。

觀音區農會配合行政院農委會2023年幸褔農村推動計畫，結合富林國小及樹林國小以及在地青農，前進校園推廣食農教育，辦理系列課程與體驗活動，獲學童好評。近日觀音區農會四健會發起「四健會守護海岸線、農會攜手向前行」行動，邀師生前往草漯沙丘地質公園淨灘。

淨灘前，觀音區農會請來觀音區蓮花園休閒農業區生態導覽講師邱標鎮，介紹濱海蜜源植物生態導覽，許多學童都專心聽講，發現原來自家附近有如此豐富的生態景觀，應好好保護。

樹林里長黃文章也率領社區志工參與，他勉勵學童，長大後要像志工們一樣，一同加入守護桃園海岸的行列。宋慶龍指出，近年為因應極端氣候改變，各國環境重視保護問題刻不容緩，這回透過四健會辦理淨灘公共服務活動，將在地海岸線沙灘清理乾淨，大家一同努力將保特瓶、保麗龍、魚網、玻璃瓶及塑膠等雜物與廢棄物分類清運，讓沙灘煥然一新。

宋慶龍說，盼藉淨灘活動推廣環境教育，喚起全民重視海岸環境並主動參與清理工作，一同響應「淨灘作環保，不分你我他」行動，讓地球永續經營觀念傳遞給下一代。