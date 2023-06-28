金管會去年邀集各身心障礙權益團體及衛生福利部、內政部代表對11家金融機構針對無障礙設施及服務實地訪查，第一銀行中山分行提供完善的無障礙設施與服務，獲各界肯定，成為金管會選定公股唯一的金融友善標竿示範銀行。

28日金管會主委黃天牧偕同財政部部長莊翠雲、衛生福利部政務次長李麗芬等跨部會首長前往一銀中山分行，視察標竿示範銀行提供的無障礙金融服務措施，在一銀董事長邱月琴陪同下，展示用心打造有溫度的無障礙分行，導覽過程中由行員模擬身心障礙客戶臨櫃洽辦業務，櫃檯服務人員依肢體、聽覺、視覺障礙等不同障別客戶需求，提供流暢、熟練且適當的友善金融服務，並輔以分行整體所營造的無障礙友善金融環境，讓現場來賓留下深刻的印象。

邱月琴表示，打造友善多元族群的無障礙環境與金融服務是金融業職責，落實公平待客更是企業核心文化，一銀不僅響應金管會推動普惠金融，更全力支持政府政策，落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），強化對身心障礙者權益保障，透過董事會督導，優化相關軟硬體設備、友善環境及服務流程等措施，依不同障別客戶需求，提供貼近客戶的暖心金融服務。

一銀指出，中山分行為「中、英、日三語分行」，提供外籍人士友善服務外，更具備完善無障礙設施，像是無障礙櫃檯、ATM設備、取號機高度與環境等設施皆符合無障礙相關標準；身心障礙客戶進入營業廳有迎賓專員協助引導至無障礙櫃檯辦理業務，或取得專櫃優先叫號服務，並提供口述免填單服務與即時零等待手語視訊翻譯、視障擴視機等各式身障溝通輔具。

ATM區提供無障礙ATM、視障語音ATM及24小時客服專線電話，另於每一機台旁設置文字客服QR-Code說明，讓無法使用客服語音電話的聽語障客戶，能以手機掃描啟動線上文字客服協助解決。一銀致力以縮小脆弱族群的數位金融障礙為目標，如官網、網銀已取得無障礙規範2.0版「AA」標章，行動支付（台灣Pay）更全面支援無障礙服務，可即時為身心障礙客戶提供便利無阻礙的金融服務。

此外，一銀高度重視身心障礙權益團體參訪建議，積極精進各項無障礙措施，例如擴大身心障礙者線上可辦理的金融服務項目，擴增網路銀行及行動銀行APP功能等。一銀強調，為了讓身心障礙客戶充分享有便利的金融服務，除了在全台188家分行皆設有迎賓專員、無障礙櫃檯，以及提供「即時手語視訊翻譯」服務，透過對行員教育訓練落實友善金融服務外，今年更由外部「神祕客」實地瞭解無障礙設施與服務落實情形，並設置「樂齡與友善服務」24小時免付費專線電話，提供身心障礙者諮詢服務，除於醫療院所及學校等40處設置視障語音ATM，將加速提升分行設置覆蓋率，預計今年將有123家分行可提供服務，2024年達到每一家分行皆設置1台目標，以提供視障者更便利金融服務。

未來，一銀亦將持續推動身心障礙、高齡與失智者等脆弱族群友善服務措施，提供便利無阻礙的金融服務，並複製中山分行建置經驗，將無障礙設施與服務推行至全台各分行，亦將持續深耕ESG（環境、社會、公司治理），落實普惠金融及貫徹「永續金融，第一品牌」的經營理念，成為客戶心目中永遠值得信賴的第一首選銀行。