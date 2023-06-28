桃園市長張善政上任後推動肺癌篩檢計畫，針對高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，原僅針對環保局有佈建空氣感測器的13處工業區，議員凌濤認為，應該增加桃園區「中油煉油廠」周邊工業區等處，大力要求，順利促成衛生局再將6處工業區納入肺癌篩檢，7月起實施。

凌濤說，肺癌近年為桃園癌症死亡率第 1 名，因此他一直要求桃園市要擴大推動肺癌篩檢計劃，肺癌如能及早發現、治療，便能大幅降低死亡率。今年2月20日，衛生局長劉宜廉及同仁拜會他時，他立即提出要求希望衛生局規畫，將桃園區「中油煉油廠」周邊及桃園市其他五處工業區，納入肺癌篩檢，在張善政的支持下，將於7月起實施。

新增6處工業區，包含桃園科技工業區、大潭濱海特定工業區、林口工四工業區、龍潭渴望園區、北部特定工業區（龜山中油煉油廠）及東和鋼鐵報編工業區。

凡設籍桃園市且40歲以上於這19處工業區工作10年以上者，即可以公司為單位向經濟發展局（03-3322101分機5275）提報列冊，經核定後，至衛生局肺癌篩檢預約平台預約申請。

原13處工業區包含中壢工業區、觀音工業區、桃園幼獅工業區（含桃園幼獅擴大工業用地）、大園工業區、平鎮工業區、林口工三工業區、龜山工業區、環保科技園區、華亞科技園區、永安工業用地、龍潭烏樹林工業用地、海湖坑口工業用地及新竹科學工業園區龍潭基地。

截至6月27日桃園有逾8400人完成篩檢，其中近4000人為13處工業區工作10年以上者，從工業區受檢族群中找出4案確診肺癌（2案第一期、2案第三期），另有190案經影像判讀建議進一步追蹤。