鏡電視前任董事長陳建平，針對NCC通傳會今(28日)審議通過《鏡電視新聞台申請負責人變更案》發表聲明，痛陳掌權者及其附庸卻硬將違法弊案扭曲為股東經營權之爭，一再試圖模糊焦點、遮掩真相。媒體人張禹宣強調，該聲明已經完全驗證了爆料錄音檔的真實性與NCC的瀆職，倘若過去拖延是為了陳耀祥的一句若起訴就迴避，現在案子都過了，總該起訴了吧？否則埋葬的不只是NCC早已沒有的公信，司法公信更將蕩然無存。

陳建平在聲明中提到：詎料，在本人於2022年1月底向股東揭露違法事證，並在同年3月2號當面向時任民進黨秘書長洪耀福說明，無法任命由他所推薦的民視副總經理蔡滄波擔任鏡電視總經理原由之後，在短短兩天後的3月4日，本人即在董事會中突然遭到以臨時動議拔除董事長職務，原來的總經理也立即遭到撤換。如此斧鑿斑斑的粗暴政治運作，本人亦早已向國家通訊傳播委員會清楚陳明，NCC卻視若無物，未予詳查。

「拖了一年案子都拖過了，檢調該起訴陳耀祥了吧？」張禹宣今(28日)發文指出，陳建平的身分不是一般人，是鏡電視前董座，部分指控的時間序更是在其任內，換言之是內部人告發。文中談及到的「三董一監」除了當年閃辭，再遭揭露曾二度致函NCC，違反「保留廢止權」應予以撤照卻被NCC當塑膠。加上今日的強渡關山，拍板上架86台，及陳建平所陳述關於洪耀福的內容，已經完全驗證了該錄音檔的真實性與NCC的瀆職。

張禹宣強調，然而自陳建平去年五月告發至今已逾一年的時間，檢調的進度卻仍停留在偵查的階段，僅僅是列為被告，面對板上釘釘的證據卻不敢起訴，問題不是出在鏡電視本身，而是主管機關面對存有疑慮的案件，從NCC到檢調機關無法無天的包庇與縱容。倘若過去拖延是為了陳耀祥的一句若起訴就迴避，現在案子都過了，總該起訴了吧？否則埋葬的不只是NCC早已不復存在的公信，司法公信更將蕩然無存。