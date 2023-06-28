因應資通訊網路技術快速發展，衍生犯罪工具數位化趨勢，新北市警局藉由「科技偵查教育訓練」，邀請虛擬貨幣調查專家授課，講解虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，精進警方科技偵查能量。

新北警方近期透過科技偵查破獲強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案，顯見在當前環境之下，治安工作除傳統偵查手法外，還需輔以科技偵查技術，才能完整蒐集犯罪證據。

此外，近年來諸多犯罪案件背後金流走向，許多都有流往虛擬貨幣的帳戶的趨勢，因此強化科技偵查能力更為重要，因此新北市警局特別以系統性、持續性的教育訓練，將科技偵查的知能和工具的使用科普化。

市警局表示，本次教育訓練依「科技偵查」、「警政系統」、「公開情資」、「數位鑑識」、「資訊安全」等五大面向規劃相關課程，並特別邀請警政署、刑事警察局、加密貨幣分析專家等師資，搭配實際偵查案例講解各項警政資訊系統或公開來源情資等運用技巧，強化參訓學員的學習成效。

其中，睿科金融科技公司執行長暨虛擬貨幣調查專家蔡孟凌表示，面對涉及虛擬通貨的案件分析，應引進主動式偵查模式之思維，從建構假投資平台、鎖定並取信被害人、誘騙投資、套牢榨取、收網洗錢等階段涉及的手法，掌握其詐騙犯罪模式與事證，才能達到全面與深入打擊之效果。

新北市警局局長廖訓誠表示，科技偵查技術非僅刑案偵查人員該具備，當案件發生時，第一線受理員警也必須擁有相關科技偵查基礎認知，才能有效且全面受理相關事證。

所以本次教育訓練亦以分層分眾方式實施，將參訓學員分為「基礎」、「初階」、「中階」、「高階」、「高階主管」等5種級別，針對不同級別教授所須的知能與技術。