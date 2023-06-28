資深男星廖峻日前遭網紅「伊妍E-J」李伊妍影射對她性騷擾，而女方也於今(28日)召開記者會控訴遭廖峻兩度性侵未遂等事件的來龍去脈。對此，廖峻兒錦德也在社群上反駁相關說法，稍早前也再度寫下：「老人家被講成這樣，實在不好受，今天血壓太高了，暫不回應了。」

在李伊妍召開的記者會前，廖峻的兒子錦德便在社群上發文寫下：「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」等字句，此後更在IG上開起直播回應對方的指控，「這些都會變成證據，如果有就有，如果沒有，妳是要付出代價的。」並一一點出女方說法的疑點，還提醒：「如果妳真的要用這種方式來獲利，頭腦要清楚一點。」

事後，錦德也在IG上持續更新動態，除了PO出與父親的對話，「她說你車上有假陽具」，廖峻回應：「我有真的幹嘛買假的。」並直言：「我們還是決定不要透露太多，說了太多他又繼續編，大家法院見。」另外，稍早前也透露父親現況：「老人家被講成這樣，實在不好受，今天血壓太高了，暫不回應了。」

事實上，李伊妍除了在記者會上一一解釋相關事件的來龍去脈外，也表達她的訴求，指出開記者會並不想讓廖峻難堪，只希望廖峻能夠私下跟她道歉，所以才會還原此事；由於廖峻有到內湖派出所提告，因此今日下午記者會結束後，將到大湖派出所對廖峻進行提告，而李伊妍也願意接受測謊。

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