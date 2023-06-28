該案為龜山首案社宅決標，加上本案後，國家住都中心於桃園市已決標2,805戶社宅，全台累積已完工及已決標社宅共3萬6,076戶。
「樂善安居」社宅基地面積達1公頃，位於龜山區文南路，鄰近中華郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區、泰山工業區，車行5分鐘即可抵達機場捷運站A7體育大學站、樂善國小，距離國道一號林口交流道僅十分鐘車程。
國家住都中心於桃園市龜山區的「樂善安居」社會住宅新建統包工程28日決標，將由「三民營造股份有限公司、開鎰水電有限公司、恩典聯合建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計2028年完工，為桃園市再提供790戶社宅。
該案為龜山首案社宅決標，加上本案後，國家住都中心於桃園市已決標2,805戶社宅，全台累積已完工及已決標社宅共3萬6,076戶。
「樂善安居」社宅基地面積達1公頃，位於龜山區文南路，鄰近中華郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區、泰山工業區，車行5分鐘即可抵達機場捷運站A7體育大學站、樂善國小，距離國道一號林口交流道僅十分鐘車程。
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