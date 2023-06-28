總統府前發言人Kolas Yotaka遭爆出去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，而先前她也曾因酒駕紀錄引發批評。媒體人董智森表示，酒駕、介入別人婚姻、性騷擾在民進黨裡面都沒什麼了不起，因為「(總統)蔡英文跟民進黨對社會的價值跟認知，和我們都不太一樣」，就算有這些問題一樣會被重用。

Kolas Yotaka在2018年由立委轉任行政院發言人時，遭爆2014曾因酒駕被處2個月有期徒刑，她也坦承確有此事，未來願意做終身反酒駕志工。今日又遭《鏡週刊》踢爆與已婚的李姓貼身隨扈傳出不倫戀，李妻以156頁的LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬。

董智森今在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨執政後通姦除罪化，李妻提出的侵害配偶權告訴，依照報導刊出的對話紀錄證據「百分之百會成立」。Kolas自己心知肚明，早早辭掉發言人，怕會影響到總統大選的選情。

對於Kolas的酒駕前科，董智森也酸說，「酒駕對國人來說是零容忍，可是民進黨除外」，舉出黨產會主委林峯正、文化總會副會長江春男也是酒駕，總統蔡英文還是重用，酒駕在民進黨裡面沒什麼了不起。

董智森還酸，「介入人家婚姻的也沒有什麼了不起，性騷更沒有什麼了不起」，連媒體人周玉蔻指控高官性騷她，蔡英文找去問清楚加害人是誰後，加害人還是照樣升官。

「蔡英文的價值跟我們一般人不一樣」，董智森指出，太陽花學運領袖陳為廷爆出性騷三次，蔡英文卻說他是年輕人，不要傷害他太深。他也吐槽，「蔡英文跟民進黨對社會的價值跟認知，和我們都不太一樣」。對於Kolas請辭對選情的影響，董智森認為，台灣人民沒有這麼笨，一而再、再而三，民眾會了解到很多社會上的價值，民進黨都沒有。