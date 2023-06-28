李銘順來台出席《八尺門的辯護人》開播記者會。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》演員初孟軒（左起）、李銘順、雷嘉汭出席開播記者會。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》演員范逸臣（左起）、楊烈、雷嘉汭、李銘順、潘儀君出席開播記者會。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》監製董成瑜（左起）、范逸臣、楊烈、雷嘉汭、李銘順、潘儀君、初孟軒、陸夏、導演唐福睿出席開播記者會。（鏡文學提供）

金鐘視帝李銘順主演的律政劇《八尺門的辯護人》28日舉行開播記者會，飾演公設辯護人的李銘順為戲增肥5公斤，他坦言導演並沒有特別要求，是他自認劇中角色就是必須有這樣不注重外在的隨性樣貌；被問殺青回新加坡有被老婆范文芳嫌棄嗎？李銘順得意笑說：「沒有耶！她都說我越胖越帥！」

該劇改編自導演唐福睿的同名小說，李銘順透露，他在演出前並沒有讀完原著小說，擔心完整讀完影響心情，「我常常都故意不看原著，拍完才看，小說是小說，透過劇本鋪排會有落差，但可能還是會翻一下，知道小說精髓在哪就好」。

他還自曝小時候不愛念書，看到書就會睡著：「其實我看劇本是很痛苦的，沒有閱讀的天份，看一集劇本要看很久，但也因為這樣慢慢讀，看劇本會看很透、把感情放進去讀，用觀眾、讀者的角度去讀。其實我拍戲20多年最痛苦的就是讀劇本。」

潘儀君、楊烈、雷嘉汭、初孟軒、范逸臣、陸夏等演員也都出席開播記者會。飾演副船長的范逸臣為了更符合角色，特地去港邊觀察漁民生活，發現他們不太精瘦，大都是福態體型，所以他也刻意讓自己吃肥曬黑，大概吃胖了7、8公斤，「2、3周就完成。只要三餐正常吃加消夜，再吃甜食，很快就達成了，增肥過程是開心的，但花了3、4個月才瘦回來。」

新生代女星雷嘉汭劇中飾演印尼外籍移工，為詮釋角色，她學了兩星期印尼語，每天聽著印尼廣播睡覺，甚至到台北車站與印尼籍移工聊天，「我們還互加聯絡方式，每天都用語音溝通」。雷嘉汭也將膚色塗黑，並去清真寺做相關功課」，拍戲期間甚至吃素：「因為我本身不吃牛肉，劇中的穆斯林角色不吃豬肉，所以我那時候基本上就是吃素。」

資深女星潘儀君在劇中飾演法務部長，與飾演船業公司的資深男星楊烈有精彩的對手戲，潘儀君表示，飾演法務部長要融入法律事務，還必須要誘導楊烈來配合，有很多情緒轉折；楊烈則透露，自己和潘儀君過去曾在《流氓教授》就合作過，「她那時候演戲就非常沉穩，我們這次在戲裡面有激烈對戲，我這邊要很用力地去擊破她，滿過癮的」。

該劇演員黃健瑋也陷入「Me Too」性騷風波，在公布的5分鐘片花仍有他的身影，監製董成瑜表示，因為還是有這一個角色存在，所以不會、也不需要刪除黃健瑋的戲份，黃健瑋劇中有專屬人設，但戲份本來就不多，沒出席記者會是原先就沒有安排他出席後續宣傳活動。