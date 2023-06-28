相隔5年，北美五大交響樂團之一紐約愛樂再度來台，今（28日）晚在台北國家音樂廳演出第一場。（李欣恬攝）

紐約愛樂現有3名台灣團員，隨團返國演出、看家人，也是其他樂團成員最好的台灣導遊。（李欣恬攝）

相隔5年，北美五大交響樂團之一紐約愛樂再度來台，今（28日）晚在台北國家音樂廳演出第一場，全團身穿白色上衣演奏，十分有朝氣。同行的3名台灣團員包括小提琴團員盧冠呈、大提琴團員葉儒沛，還有去年9月才剛加入的小提琴團員黃薏蓉皆表示，能隨團返國演出非常開心。

盧冠呈表示，這趟演出行程也將到他的家鄉高雄的衛武營演出，「我爸媽已經很久沒來紐約了，我能回台灣演出、見家人是很開心的事。」盧冠呈表示，全家大小難得相聚一堂，已準備好要在高雄聽音樂會，十分開心。

盧冠呈在2003年5月加入紐約愛樂，當年他才23歲，就成為紐約愛樂當時創團以來第一位台灣成員，他出生於高雄鳳山，由父親盧聰智啟蒙學習音樂，高中階段赴美學習，先後在奧柏林音樂學院大學部、曼哈坦音樂學院碩士班就讀。

盧冠呈表示，作為交響樂團成員，必須時時刻刻保持最佳狀態，「一下飛機就練琴，或是依照自己的狀態補眠，都是必要的調整。」

大提琴團員葉儒沛也很高興能返台演出和陪家人，她表示，紐約愛樂有很多團員已來台演出多次，對台北很熟悉，她已預計要找空檔帶團員上山吃野菜，還有具有台灣特色的鐵板燒、熱炒店，她說，很多團員特別告訴她，「去過那麼多地方演奏，台灣人最有人情味。」

葉儒沛畢業於新英格蘭音樂院、茱莉亞音樂學院，曾任職於聖地牙哥交響樂團大提琴首席，於2006年加入紐約愛樂至今。

葉儒沛表示，作為交響樂團團員的挑戰在於，時時保持對樂曲的新鮮感，「不管是新曲子、舊曲子，都要有新的眼光。」葉儒沛表示，樂團成員們都很專業，在巡演期間，不管怎麼疲累或是有時差，只要坐在舞台上，就能馬上進入音樂的世界，專注完成演奏。

小提琴團員黃薏蓉在去年9月才加入紐約愛樂，她來自桃園，出生於1994年，畢業於茱莉亞音樂學院碩士、新英格蘭音樂院小提琴學士，曾在聖路易樂團工作兩年。

她表示，入職紐約愛樂以來，很享受每天到樂團上班，「我可以吸收前輩的經驗，而且幾乎每周換一套曲目，不會感到無聊，一周演奏三到四場演出，還可以和不同的獨奏家、指揮家合作，有不同的火花。」

黃薏蓉表示，她的同事們都比她「接地氣」，「已經有同事自己去參觀故宮、101，還有爬象山、吃小籠包和逛夜市，比我還要道地。」