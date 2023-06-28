日前國光客運發出公告，擬自7月1日起，取消原1813行駛南京東路的路線，同時也取消1814路線部分下車站點。經立法委員蔡適應邀請公路總局、台北市區監理所、國光客運等單位協調，業者同意維持原路線及下車站點，也請市民不用緊張。

據國光客運發出的公告指出，業者面臨路線虧損、營運成本過高，因此才做出調整路線的決定。基隆市議員陳宜及陳軍佐在獲知後，便向蔡適應反映，蔡也旋即於28日下午召開協調會。

蔡適應說，他可以理解客運業者的營運虧損和司機員不足的考量，日前1813D才被市民反應晚間回程無法上車，經過協調後才決定在112年7月3日起，晚間回程19時10分至21時40分，從原本40至50分一班車，調整為25分鐘一班車。

蔡適應指出，業者取消1813部分路線和1814路線部分下車站點，都涉及通勤者的使用習慣，即便有替代的方案，都可能在7月1日1200通勤月票上路後，造成乘客外溢到其他路線，導致乘客上不了車或沒車搭的狀況，所以他今天協調業者先撤下兩份公告，並要求維持原路線和下車站點，避免造成更多的問題。

蔡適應強調，1200通勤月票上路在即，他請業者先別急著調整路線。蔡適應認為，隨著疫情減緩、現階段的旅運量已逐漸提升，而且7月1日後一定有更多潛在的通勤者使用1200通勤月票，他今天也以此為案例，請公路總局要輔導其他業者，準備因應即將到來的通勤模式改變。