臺北市大安區公所自5月2日至5月31日開辦新移民生活成長營暨電腦應用基礎班課程，以最淺顯易懂的方式讓新移民朋友獲益良，新移民朋友對於電腦應用基礎的課程及內容讚譽有佳，紛紛表示希望可以繼續報名參加。初階班學員為展現學習成效，還擔任本所志工協助製作基層藝文活動感謝狀。

初階班學員為展現學習成效，還擔任志工協助製作基層藝文活動感謝狀。(大安區公所提供)

初階班學員為展現學習成效，還擔任志工協助製作基層藝文活動感謝狀。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所自6月6日至6月28日止開辦的新移民電腦進階班一開課亦深獲好評，學員們上課皆非常認真的學習，學習空檔之餘並幫助其他的移民朋友在電腦操作上跟上進度，而學員的學習成果發表是以PowerPoint製作原屬國家的文化、觀光景點的動態簡報，彼此相互進行文化交流。

而連續2個月參加電腦初階班及進階班課程的新移民朋友共計有11位。讓新移民朋友學習更多的電腦進階技能，不僅可以充實自己、對於未來不論是就業、生活需要或個人興趣等，都可以讓新移民朋友們獲得滿滿的幫助。

新移民生活成長營暨電腦應用基礎班課程，讓新移民朋友獲益良，對於電腦應用基礎的課程及內容讚譽有佳。(大安區公所提供)

新移民生活成長營暨電腦應用基礎班課程，讓新移民朋友獲益良，對於電腦應用基礎的課程及內容讚譽有佳。(大安區公所提供)

一位來自大陸的鄭女士表示，有幸參加大安區公所辦理的電腦應用初階班及進階班課程，感恩大安區公所為我們做的一切，謝謝。

另一位來自香港的溫小姐表示，感謝大安區公所辦理電腦課程讓她獲益良多，希望大安區公所未來能多多開辦電腦課程，讓更多新移民朋友也能參加。

大安區長林明寬表示：開辦的新移民電腦進階班，不僅讓學員收穫滿滿，並且拉近了彼此的關係，讓學員們感到溫暖，並肯定本所開辦的電腦課程友善及貼心的服務。讓新移民朋友可以更加地融入臺灣的在地生活。