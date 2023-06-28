國家住都中心興建社會住宅，致力於推動營建工法升級，加速興辦效率。本案將彈性運用柱、樑、版、外牆之預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，大幅縮短工期；這也是繼臺北市「萬華安居」、新竹市「中雅安居」社宅於外牆採用預鑄工法後，擴大應用至內部構建的社宅案。

桃園楊梅「埔心安居」社宅位於文化街、中興路、金龍二路所夾街廓。鄰近治平高中、瑞埔國小、桃園市政府興建之楊梅一號社宅及市立圖書館埔心分館等公共設施，提供文教機能相當豐富；並期能藉由社會住宅活絡鄰里，支持在地青年就業及安心成家。