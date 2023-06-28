新北市長、國民黨總統參選人侯友宜近日聲量衝高，得到藍營軍師金溥聰加入團隊，汐止幼兒園餵藥案今(28日)也出現未檢出毒物結果，氣勢開始回升。媒體人韋安強調，新北幼兒園餵藥案已證實為烏龍案，未來7個月會成為綠營新東廠標籤，及藍營選戰提款機。金小刀加入後，侯的議題、宣傳將有爆發力，人設向找對方向、解決難題升級轉型，選情從配速轉為加速模式。而其他人的問題還未完全曝露，所以侯隨時有超柯趕賴可能。

「侯友宜隨時有超柯趕賴可能？」韋安今(28日)在臉書發文表示，反黑箱？反服貿？柯文哲繞來繞去，人設崩塌。可能由盛而衰。新北幼兒園餵藥案，侯雖一時受傷，但已證實完全是烏龍案、抹黑、造假。未來7個月都是話題，成為綠營「新東廠門」標籤，和藍營選戰「提款機」。

韋安指出，柯已大尾鱸鰻，莊敬自強，郭、柯無合作可能。在野只剩侯、柯比拼，想贏就必然會找到共識點。侯台大演講，國政論述基本過關。競選團隊調整補強，金小刀加入，侯友宜除藍營陸軍組織優勢，議題、宣傳將有爆發力，人設從好好做事，向找對方向、解決難題升級轉型。

韋安強調，侯友宜選情從「配速」模式，已開始轉為「加速」模式。利空出盡，其他人的問題還未完全曝露，所以侯隨時有「超柯趕賴」可能。