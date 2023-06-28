豐采520天坑事件，住戶說明會結論要求豐邑必須1個月內繳交公正單位做的事故原因鑑定報告，縣府專案小組28日開會審議，豐邑委託的台中市土木技師公會無法交出報告，僅交出進度，遭專案小組退回，豐邑承諾7月25日前交出，專案小組結論另要求豐邑依社區居民需求與指定，增加委託台北市土木技師公會鑑定，若7月25日第一個鑑定報告再跳票，除所有建案持續停工外，也將停止搶險計畫進行。

專案小組審查會議先由豐邑報告，針對搶險計畫進度說明，各項施工內容和期程均按照計畫來進行，專案小組同意備查。

豐邑為比對透地雷達監測圖徵，昨於週邊道路試挖，其中莊敬六街B點試挖達圖徵深度4米，土質初步沒有問題，而C、D兩點試挖兩米遇管路，無法再下挖，土質緊密無明顯狀況。

另外，尚未試挖的莊敬六街A點，將盡速試挖。在勝利二路的E點和F點，則僅挖表面就遇汙水管路，後續會依社區代表要求，在原試挖點旁邊尋找避開管路處試挖。

專案小組同意試挖的B、C、D三個點可先行假修復回填，便於透地雷達繼續監測比對，也要求勝利二路兩個試挖點，依居民要求閃避管路再做試挖。另外，天坑位置日前已假修復過，上方是否鋪回路面則回歸竹北市公所處置。

針對事故原因鑑定報告，依期限豐邑必須在28日專案小組審查會議提出，但豐邑所提僅為台中市土木技師公會的鑑定報告進度表，未能給出完整報告。

豐邑說明，實因委託單位趕不出來，他們無法指揮干涉委託單位，同時也希望取得在場社區代表的諒解，豐邑依據台中市土木技師公會的進度表，承諾將在7月25日繳交完整鑑定報告。

工務處長江良淵表示，由於豐邑未依期繳交報告，專案小組審查會議將此案退回，要求豐邑務必在7月25日前繳交，否則將祭出全面持續停工、停止搶險計畫等措施。

社區代表也對豐邑未依限期繳交報告不滿，並對豐邑委由台中市土木技師公會做事故原因鑑定報告提出質疑。

專案小組依據居民需求，與豐邑取得共識，除要求原鑑定報告必須在7月25日繳交外，豐邑即日起盡速在本週整合週邊五大社區居民意見後，著手委託社區居民指定的台北市土木技師公會另做第二份事故原因鑑定報告，且兩份天坑事故原因鑑定報告均須清楚說明包含責任歸屬等。

新竹縣竹北天坑專案小組事故鑑定