桃園市生命線舉辦「1995愛生命」形象創作─Line貼圖競賽。(桃園生命線提供／蔡依珍桃園傳真)

青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，桃園市生命線舉辦「1995愛生命」形象創作─Line貼圖競賽，鼓勵學子發揮創意創作有宣導自殺防治意涵的Line貼圖，活動總獎金高達3萬9000元，歡迎青少年朋友們踴躍報名參加。

桃園市生命線這3年特別以青少年自殺預防為主題，主要是依據衛福部2020年統計，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，15至24歲人口群自殺通報更是逐年增加，2016至2020年分別為4365、4905、6352、7991及1萬659人次，從 2016年的4365人次至2020年的1萬659人次，增加超過2.5倍，2020年該人口群通報人次已佔所有通報人口群中的26.4％。

各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，2016年至2020年分別為1029、1519、2765、4475、8625人次，成長超過8倍，故可見自殺高危險群已不再是專屬銀髮族的重要議題，青少年族群已悄入自殺高風險群之列。凸顯青少年自殺、自傷議題的嚴重性。

桃園市生命線邀請15至35歲且擁有學生身分的年輕人發揮創意，以「最潮」的語言創作出具有宣導自殺防治意涵的Line貼圖，鼓勵青少年朋友能夠珍惜生命，關照自己的心理健康，在經歷低落的時刻，能勇於求助，不要放棄為自己創造未來的希望。也期待你我能夠適時伸出援手，一句問候、一抹微笑，都可能在無意之間，成為別人生命的轉捩點。

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