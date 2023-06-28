新竹一名人夫翻看妻子手機時，發現裡頭存滿妻子與另名葉姓男子裸體在床上的照片，詢問妻子之下才得知自己被戴綠帽，憤而控告葉男侵害配偶權，向法院求償80萬元撫慰金。新竹地院審結，認為葉男侵權屬實，須賠償人夫35萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與女子小青（化名）結婚10多年，但2022年6月間小青到新公司上班，便與同部門的葉姓男子搭上線，2人多次發生性行為，還拍下親密裸照，他偶然間看見小青手機裡的照片，才驚覺自己頭頂閃綠光，認為葉男的行為明顯侵害他的配偶權，故提告向葉男求償80萬元精神撫慰金。

對此，葉男稱與小青僅是同事關係，無過多私交，也不清楚小青已婚，至於人夫所指他裸身與小青合照的部分，則是他在家中休息時突然接到小青聯繫，小青稱要感謝他平日的照顧，打算送點心來他家，而他在家中習慣赤裸上身，小青也不介意他的行為，2人並沒有發生踰矩的行為。

新竹地院審理時，法官勘驗葉男與小青的對話紀錄，發現兩人數度提及思念對方，葉男說「那還要跟我做愛嗎」，小青回應「可我不想只是當砲友」等語，均顯見2人已有同床共眠、發生性行為的情況，此行為明顯侵害人夫的配偶權，酌情後判葉男須賠償35萬元為適當。可上訴。