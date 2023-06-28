國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室將於7月1日正式成立，侯今（28）日親自公布最新人事，由前國安會祕書長金溥聰擔任競辦執行長、立院國民黨總召曾銘宗擔任組織部門召集人、國政顧問團召集人則由前行政院副院長杜紫軍擔任，今日公開亮相者還有擔任組織副召的前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池。媒體人黃揚明指出，這些人選的平均年齡是64歲，年輕人都不認識，而侯友宜最大的困境就是「完全沒有年輕選民的盤」。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》點出隱憂，侯友宜現在最大的困境是「完全沒有年輕選民的盤」，中產階級和國民黨選民的支持也要拉起來，這是首要之務，再來才是拓展年輕選民。

侯友宜今天公布的競辦人事，黃揚明點出，金溥聰66歲、林鴻池67歲、曾銘宗64歲、杜紫軍63歲、謝龍介61歲，平均64歲，這些確實是國民黨內有經驗的人，但年輕人一個都不認識；發言人群雖然都是年輕人，「但發言人沒有人知道他們是誰啊」。

黃揚明指出，謝龍介在年輕人中還算有知名度，但整個團隊整軍作戰，也有分為組織和國政白皮書等分工，「不是放一個金溥聰選情就有改變，絕對不是，關鍵還是侯友宜要給選民、給國民黨支持者什麼樣的願景」，包括兩岸論述、能源政策，以及跟黨內韓國瑜、郭台銘有更深的連結，這都是首要的事情。