桃園機場捷運表示因為沒有雙北1280的交通月票的經驗，此次機捷TPASS也要走專用通道，(桃捷公司提供)

三大生活圈TPASS交通月票即將在本周六（7月1日）上路，不過台鐵120個車站跟機場捷運21個車站都另設TPASS專用通道，令民眾擔心屆時持TPASS的人尖峰時間會塞爆在專用通道前；相較之下台北捷運卻只要從一般閘門照常刷卡即可。台北捷運公司對本報解釋，這是因為北捷有1280定期票經驗，所以可以掌握軟體修改技術和時程。

7月1日起持TPASS交通月票搭乘台鐵，不能走一般閘門，必須走專用通道，否則驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，無法扣款；反之持一般票卡的民眾去也不能走TPASS專用通道，若走錯得找台鐵站務幫忙解卡。

台鐵TPASS專用通道的機制是在人工驗票口旁邊的立桿式驗票機上面，附掛一個類似公車的刷卡機，供旅客刷卡進出站。交通部表示預計今年底台鐵閘門就能整合好，供TPASS交通月票刷卡。

目前台鐵在三大生活圈120個車站（北部34個車站、中部43個車站、南部43個車站）共安裝382台專用刷卡機；根據台鐵此前評估，全台241座台鐵車站都設專用通道的話，至少需要783台刷卡機。值得一提的是，7月1日起除了通勤月票之外，還有10個合作縣市政府的社福卡，也必須走專用通道，換言之使用專用通道的人除了通勤上班族、通學學子，還加上銀髮族、身障人士等。以台鐵通勤量最大、每日有10萬人次的台北車站來說，將是一大挑戰。

同樣的，桃園機場捷運持TPASS交通月票也無法走一般閘門，也是要另闢專用通道、安裝移動式感應閘門。此前機捷公司說明，機捷因先前未納入雙北1280月票，因此各車站收費系統（包括自動售票加值機、旅客詢問處售票機、驗票閘門、後台電腦等設備）都須全面更新，才能納入TPASS交通月票，預計要到年底才能從閘門刷TPASS交通月票。

相較之下，每日運量超過200萬人次的台北捷運，持TPASS交通月票走一般閘門即可。對此北捷表示因為北捷閘門軟體由北捷公司自主維護，且北捷之前有1280定期票經驗，因此只要取得1200月票系統完整營運規則及技術文件後即可啟動軟體修改，無須外包，專案時程可自行掌控。

北捷修改軟體時必須逐台閘門去修改嗎？北捷表示，1200月票系統北捷約花了3個月修改閘門軟體，修改完成後，由後台一次性派版至所有車站閘門後即可啟用，無須逐台更新。