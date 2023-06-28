俄羅斯傭兵組織「瓦格納」於上週末（24日）譁變，對普丁政府和俄羅斯的政治穩定帶來巨大衝擊。在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，普丁同意放過叛亂分子。俄國官媒指出，瓦格納中心位於於新西伯利亞秋明州（Tyumen）重新開業，瓦格納員工指出自兵變發生以來，瓦格納傭兵已經重新於本週一（26）起，重新開始進行招募工作。而拉脫維亞媒體指出，位於聖彼得堡的總部也於同一天重新開張。

⚰️ ⚰️ Wagner Group recruitment centres reopen in 2 Russian cities https://t.co/RkbfCNHfAr — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) June 26, 2023

根據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）26日報導，位於新西伯利亞秋明州的瓦格納中心恢復了正常運作，並且恢復了瓦格納中心的人員招募工作。該中心的一名員工本週一（26）向塔斯社談到了當前的現況。入口處掛著招募的廣告海報，上週末兵變發生時，招募橫幅廣告一度被拆除，而中心也短暫停工了一天。他還特別強調「演出即將到來，」

根據拉脫維亞媒體《美杜莎》（Meduza）同日援引聖彼得堡地方媒體《Rotonda》報導，位於聖彼得堡的瓦格納總部也已經重新開業，上週末遭到俄羅斯檢調單位沒收的電腦設備都已經重新送回辦公室啟用。

瓦格納總部發言人安娜（Anna Zamaraeva）告訴《Rotonda》記者，自週一以來，目前聖彼得堡總部「按照俄羅斯法律以正常模式運作。我們想對所有支持、支援我們並相信我們共同事業的人說一句真誠的感謝，」