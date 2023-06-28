人總晚間發布新聞稿指出，依行政院主計總處資料，消費者物價指數106年至111年累計成長約6.73％，倘加計112年預測值2.26％約為9％，又全國軍公教員工待遇分別於107及111年度通案調整3％及4％，將再於113年度調整4％，三次調整累計調幅11.4％，並無所稱軍公教員工調薪追不上物價、實質所得縮水情形。
人總說，相較98年至105年間消費者物價指數累計成長7.62％而言，軍公教員工待遇僅於100年調整3％。
行政院日前宣布軍公教明年調薪4％，國民黨28日質疑，軍公教薪資漲幅遠遠追不上物價的漲幅。對此，行政院人事總處強調並無調薪追不上物價、實質所得縮水情形。
人總晚間發布新聞稿指出，依行政院主計總處資料，消費者物價指數106年至111年累計成長約6.73％，倘加計112年預測值2.26％約為9％，又全國軍公教員工待遇分別於107及111年度通案調整3％及4％，將再於113年度調整4％，三次調整累計調幅11.4％，並無所稱軍公教員工調薪追不上物價、實質所得縮水情形。
人總說，相較98年至105年間消費者物價指數累計成長7.62％而言，軍公教員工待遇僅於100年調整3％。
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