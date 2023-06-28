黑人陳建州近日遭到大牙指控性騷，他隨即發聲明否認並提告，不過今（28日）有「台版小松菜奈」稱號的「微風女神」郭源元，也發長文控訴2度遭黑人性騷，其中一次還是范范懷孕的時候，而她也表示現在決定說出來的原因只有一個，「就是我不想讓大牙只有一個人。」

郭源元透露第一次發生在黑人辦公室，因為對方希望她能幫忙穿品牌的衣服在社群宣傳，所以相約在他松菸的辦公室，那時他愛妻形象深植人心，且還是范范懷孕的時候，沒想到卻遭對方從後面環抱起來，「轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」

雖然她多次掙扎，但對方仍要她親一下，「當下的我為了趕緊離開那樣僵持且可怕的狀況，我竟然親了他臉頰一下」，黑人才鬆開她，郭源元趕緊拿衣服離開，「其實整段路程我千頭萬緒，什麼都想過一遍，又什麼都沒想明白，我感覺到自己爛兮兮的。」但後來種種疑惑跟不確定，在黑人傳來的若無其事的訊息和工作上的關心不了了之。

第二次是黑人不斷說要送她衣服和鞋子，她想著在公開的大馬路邊拿完就離開，應該是最安全方式，未料黑人突然把車停在大十字路口中間，要她趕快上車，「在那樣的狀況下，我沒有思考的時間，我讓自己被趕鴨子上架，慌忙的上車了。」

本來說要去工作室拿，結果她被帶到一個住家，「他把我抓抱進一間房間，然後丟上床」，雖然過程中不斷掙扎，但對方都能輕鬆抱起她，期間還聽到他說「喔這張床不可以」、「我腦中閃過對那句話的理解是，『這是他與范范的主臥室』」。

之後她又輕易被抱起來丟到另一個房間的床上，「我腦海裡『這是正在開玩笑嗎？』與『我要被姦殺了！』不斷交錯」，而掙扎過程中，「我感覺到他的下體，非常噁心」，直到她放聲大哭，黑人才像是突然醒來，變回有禮又溫柔，「我記得我從『被放過』的當下，雖然仍舊非常驚恐，但心裡更多的，竟然是滿懷感激的情緒。」

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