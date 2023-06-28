總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，李妻以156頁LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬，Kolas稍早已經請辭獲准，更坦言不知道對方婚姻真實狀況，而李妻要求蔡英文、賴清德主持公道。對此，前立委蔡正元28日就表示，「這個叫做套招啦，你說社會大眾會相信嗎？才不會，怎麼可能」，引發討論。

Kolas Yotoka今遭爆涉入不倫戀，Kolas對此表示，週刊接獲的爆料多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。

蔡正元28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個叫做套招啦，你說社會大眾會相信嗎？才不會，怎麼可能，你不曉得你隨扈有沒有結婚？誰相信？」蔡正元更說，「我有過隨扈啊，警察派的隨扈基本資料都很清楚，通常規定都是要這樣的，而且隨扈通常都是有家庭、有小孩的」。

蔡正元強調，「所以Kolas妳不要騙我說妳是沒政治經驗的，不要來這一套，因為這是慣例，通常派出去的隨扈，只要是貼身隨扈都是有家庭的，這種狀況就會比較少不出問題」。